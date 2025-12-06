厄介極まりないです。交際を避けるべき男性に見られる「特徴」３つ
付き合っても幸せを感じられない男性って確かにいるもの。
そこで今回は、交際を避けるべき男性に見られる「特徴」を紹介します。
常に上から目線
常に上から目線の男性を彼氏にするのは避けた方がいいでしょう。
そういう男性はプライドが高く、自分の彼女の意見や考えでさえ真剣に取り合ってくれないもの。
また、そういう男性は責任感が欠如しているかと思えるほど何においても自分以外に責任を押し付ける傾向もあり、時と場合によっては自分の彼女に責任をなすりつけることもあります。
我慢できない性格
彼氏にしてはいけないのが、我慢できない性格の男性。
また、そういう男性は約束を守れない傾向もあるので、女性関係においても自分の欲を抑えることができずに彼女がても他の女性に手を出してしまうようなこともあります。
時間やお金にルーズ
時間やお金にルーズな男性も彼氏にしてはいけないと言えます。
そういう男性は時間を守れないことはもちろん、約束自体を忘れてしまうことがあったり、平気で借金したりなど自分に甘くて計画的に行動できないはず。
女性に対しても自分にとって都合の良い関係を作ろうとする傾向もあるでしょう。
今回紹介した特徴を持つ男性と交際してしまうと、女性側が我慢しなくてはならないシーンが多くなり、きっと彼氏のことを厄介な存在としてしか見られなくなるので、ぜひ今回紹介した特徴に当てはまらない男性に目を向けていきましょうね。
