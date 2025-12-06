４ヶ月で−４kgに成功！毎日１品“高タンパクおかず”をプラスする「簡単ダイエット」
「食べる量はそこまで多くないのに、体重だけがなぜか増えていく…」。そんな悩みを抱えていたKさん（30代後半・事務職）が見直したのは、“タンパク質の不足”。朝は菓子パン、昼は麺類、夜はコンビニのお惣菜で済ませる日が続き、気づけば代謝が落ち、疲れやすさも増えていたといいます。そこで始めたのが、毎日１品だけ“高タンパクおかず”をプラスすること。豆腐、卵、鶏むね、納豆など手軽な食材を１食に必ず取り入れたところ、４ヶ月で−４kg。見た目もすっきりし、ダイエット効果を実感したそうです。
タンパク質不足は“太りやすさ”の大きな原因に
Kさんが太りやすくなった背景には、タンパク質不足による“代謝の低下”が。タンパク質は筋肉やホルモンの材料となるため、足りなくなるとエネルギー消費量が落ち、食べていなくても体が重く感じやすくなるのです。
また、菓子パンや麺類中心の生活では血糖値が乱れやすく、すぐに空腹感が戻ってしまうことも。「夕方になるとつい甘いものに手が伸びてしまう」という日が続き、気づけば体重はじわじわ上昇していました。
毎日１品の“足し算”で、自然と食欲も安定
Kさんが実践した内容はとてもシンプル。“どの食事でもいいから、必ず１品は高タンパクなおかずを足す”というものでした。例えば、朝はゆで卵、昼は豆腐入りスープ、夜は鶏むねの蒸し料理など。続けるうちに間食が減り、夕方のだるさも軽くなっていったといいます。
タンパク質を補うことで満腹感が持続し、血糖値も安定しやすくなるため、“無意識の食べすぎ”が自然と減ったのも大きなポイント。結果として、無理な制限をしなくても着実に体重が落ちていきました。
“足すだけ”だから続く。体も気持ちも軽くなる
４ヶ月後、Kさんは−４kgを達成。「食事の満足度が上がって、余計な間食を欲しなくなった」と話します。肌の調子が安定し、朝の目覚めが良くなるなど、体の変化も実感したとのこと。
食べながら体を整える“足し算のダイエット”は、忙しい大人世代にこそぴったり。今日からまずは１品だけ、高タンパクなおかずを取り入れてみませんか？小さな積み重ねが、ゆるくても確実な変化につながっていくはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞
