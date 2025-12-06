本心じゃない？ 男性が女性に仕掛ける「思わせぶり行動」３つ
特に恋愛慣れしている男性ほど、好きでもない女性に平気で思わせぶりな行動をしがち。
そこで今回は、男性が女性に仕掛ける代表的な「思わせぶり行動」を紹介するので、ぜひ注意しましょう。
付き合ってない状態で「好きだよ」と口にする
恋愛慣れしている男性ほど、付き合ってない状態であっても女性に対して「好き」と口にするもの。
でも、その後に「だから付き合ってほしい」といった交際を申し込んでくるような行動がなければ信じてはいけません。
深夜の時間帯に連絡してくる
深夜の時間帯に決まって連絡してきて「寂しい」「今から会いたい」などと言ってくる男性も要注意。
本当に女性のことを好きで大切に考えているなら、一方的に自分の寂しさを押し付けようとはしないものですし、ましてや就寝中かも知れない深夜の時間帯に連絡するなんてしないはずだからです。
気遣いや配慮に欠けた行動ですから、いい加減な気持ちで連絡してきているのは明らかでしょう。
上から目線の強気な発言
「〇〇してきて」「俺の言うことを聞いてたら間違いない」など上から目線かつ強気なセリフを言ってくる男性には要注意です。
一見すると女性のことをリードしようとしている印象を受けますが、これは女性を自分に都合良くコントロールしたいと考えているだけに過ぎない可能性が高いでしょう。
それに好きな女性の前だと一般的に普段から強気な男性でも行動が慎重になるものだからです。
もし、今回紹介した男性の行動に心当たりがあるなら、その男性と深い仲になっていいものか、慎重に考えてみてくださいね。
