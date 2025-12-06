「忙しいから」に振り回されない。“都合のいい女”にならないための心得
「最近、彼から“忙しいからまた今度”が増えてきた…」。
そんな不安を抱えた瞬間、つい自分が悪いのかもと考えてしまう女性は少なくありません。
でも、彼への気遣いが行きすぎると、知らないうちに“都合のいい女”の立場に傾いてしまうものです。
そこで今回は、そんな“都合のいい女”にならないための心得得を紹介します。
「予定をすぐ合わせない」という選択肢を持つ
会いたい気持ちから毎回彼に予定を合わせていると、
彼はあなたの時間を“調整しやすいもの”として認識します。
無理のないときに調整するのは良いですが、
あなた自身の生活を優先する姿勢が、関係のバランスを保つ大切な土台です。
彼に「連絡の主導権」を全部預けない
彼からの連絡が遅くなると不安が膨らんでばかりだと、
気づけば彼に「連絡の主導権」を全部預けてしまうことに。
でも、自分の生活を満たし、返事を待つ時間に心を奪われすぎないようにすれば、
彼との関係性は自然と整っていくものです。
彼のご機嫌取りを止める
嫌われたくなくて彼のご機嫌取りを重ねるほど、関係は不安定になりがちです。
もしあなたの扱いが雑になっていると感じたら、柔らかく気持ちを伝えることも大切。
あなたが大切にされたいと願う気持ちを誠実に伝えることは、
わがままではなく、むしろ２人の関係性を正常にキープするきっかけになります。
彼の「忙しいから」に気持ちが揺れ動くのは自然なこと。
でも、あなた自身の軸をしっかり持つことで、彼の態度は大きく変わります。
ぜひ彼に無理に合わせてばかりになるのではなく、心地よい距離感を見つけてくださいね。
