日本ハム、中日などでプレーし、現在は中日のスカウトを務める八木智哉氏（42）が6日、自身のインスタグラムを更新。球団から「クビ通告を受けました」と報告し、退団することを伝えた。

八木氏は「私事ではありますがご報告がございます！昨日球団に呼ばれクビ通告を受けました！」と明かした。

「中日では選手3年スカウト8年やらせて頂き多くを学ばせて頂き感謝しています！」と感謝を記し「毎日のスカウト業をやらせて頂きアマチュアの選手からいろんな事を学び成長させて頂いた中担当選手からも多くを学び経験値を上げさせてもらいました！」と振り返った。

スカウト業に「この仕事が楽しく天職だと思いながら活動し至らない所、学ばなくてはいけないポイントは他球団の先輩方から学び8年いろんな方から成長させて頂き感謝しかないです！」と思いを記した。

また「所詮社員ではない私は100円ライターと一緒なんで腹の中の感情そのまま書きたいですが言っても始まらないんで次に向け進みます！」と前を向き「11年中日では多くを学ばせて頂きスキルアップをさせてもらったのでこの経験を糧に新たなステージで自分の価値をまた作り上げます！」と意気込みをつづった。

そして「中日ファンの皆様選手達の応援よろしくお願い致します！彼らは必ずやってくれます！」とファンに伝えた。今後については「12月の通告で正直どこの企業も人事も決まり入る隙がない時期で急いで仕事を探さなくてはいけない中先輩方はじめいろんな方からご連絡を頂き相談にのってもらいました！」とし「話を聞いて涙を流した仲間もいて私は本当に人に恵まれ幸せ者だと痛感しました！」と実感した。

そして「昨日の今日で何も決まっていませんが決まりましたら勝手ながらご報告させて頂きます！11年間最高の思い出をありがとうございました！！」と締めた。