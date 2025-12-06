AKB48、歴代総監督が奇跡の共演！ たかみなソロ曲を4人で披露に会場どよめき「今日しかない」
AKB48は6日、東京・日本武道館で結成20周年を記念したコンサート『「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part2』を開催。歴代総監督4人が夢の共演を果たした。
高橋みなみのソロ曲「愛しさのアクセル」では、最初に高橋が登場してソロ歌唱するかと思いきや、2代目総監督の横山由依、3代目の向井地美音、4代目で現在総監督の倉野尾成美が続々登場して歴代総監督4人全員が集結。このライブでしかできない奇跡の共演に会場からはどよめきが起こっていた。
本公演は、豪華OGも多数出演する20周年記念コンサート第2弾。初代総監督で、20周年応援総団長の高橋をはじめ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、大家志津香、倉持明日香、北原里英、指原莉乃、宮崎美穂、高城亜樹、横山由依らが参加した。
曲が終わりMCでは、倉野尾が「まさか歴代総監督の皆さんと一緒にパフォーマンスできるとは」と感動を語ると、高橋は「もう今日しかないと思ったからね」と喜びを口にした。
4日は投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。
【6日夜公演 OGゲスト11人】
高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、大家志津香、倉持明日香、北原里英、指原莉乃、宮崎美穂、高城亜樹、横山由依
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part2
セットリスト
M00. overture ※旧overture
M01. RIVER
M02. 重力シンパシー
M03. 10年桜
M04. 君のことが好きだから
M05. 少女たちよ
M06. カッコ悪い I love you!
M07. 波乗りかき氷
M08. 純愛のクレッシェンド
M09. 口移しのチョコレート
M10. 逆転王子様
M11. それでも好きだよ
M12. ハート型ウイルス
M13. 愛しさのアクセル
M14. アイドルなんかじゃなかったら
M15. どうしても君が好きだ
M16. あの夏の防波堤
M17. Seventeen
M18. 君と虹と太陽と
M19. ポニーテールとシュシュ
M20. 涙サプライズ！
M21. 真夏のSounds good!
M22. Everyday、カチューシャ
M23. 大声ダイヤモンド
M24. Beginner
M25. 根も葉も Rumor
M26. ひこうき雲
アンコール
EN01. Oh my pumpkin!
EN02. 恋するフォーチュンクッキー
EN03. 夕陽を見ているか？
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」全6公演一覧
12月4日夜公演「リクエストアワーセットリストベスト20」
12月5日夜公演「20 周年記念コンサート Part1」
12月6日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part1」
12月6日夜公演「20 周年記念コンサート Part2」
12月7日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part2」
12月7日夜公演「20 周年記念コンサート Part3」
