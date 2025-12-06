正面は素敵でも横から見ると老け見え…？大人のショートヘア“もっさり感を解消”するコツ
鏡の前では「今日のショート、いい感じ」と思えても、ふとガラスに映った横顔を見て「なんだか老けて見える…？」と感じる瞬間がありませんか？正面が整っていても、横から見ると“もっさり感”が出やすいのが大人世代にありがちなショートヘアの落とし穴。そこで今回は、そんな“もっさり感を解消”するコツを紹介します。
後頭部の“丸み不足”は一気に老け見えにつながる
大人のショートヘアでまず意識したいのが、後頭部の丸み。年齢を重ねると根元の立ち上がりが弱くなり、頭の形が平坦に見えやすく、横から見たときにのっぺりとした印象が出てしまいます。この“丸み不足”が、髪全体の重さを強調してしまい、スタイルを冴えなく見せる原因に。
トップの根元を軽く立ち上げるブローや、後頭部に自然なボリュームが出るレイヤーを入れるだけでも、横顔の印象は驚くほど変化します。程よく空気を含んだシルエットが加わることで、フェイスラインもすっきりして見えるはずです。
顔まわりの重さが“影”をつくり、疲れて見えてしまうことに
正面から見ると問題なくても、横から見たときに顔まわりの髪が厚く落ちてしまうと、頬から首にかけて影ができ、疲れた印象につながります。特に前髪が厚めだったり、サイドの髪が長く残っていたりすると、髪の重さが顔を覆うように見えてしまい、結果的に“老け見え”を加速させることも。
大人世代におすすめなのは、頬にかかりすぎない薄め前髪や、軽やかに動くサイドレイヤー。光が自然に差し込むようになるだけで、横顔の明るさが一段と引き立ち、柔らかい雰囲気が生まれます。
“程よい軽さ”のバランスが今っぽいショートの決め手
軽さを出そうとして全体を鋤きすぎてしまうと、逆にパサついて見えたり、立ち上がりが弱くなったりするもの。大人のショートヘアで大事なのは“抜け感と密度のバランス”。表面にさりげない束感がありつつ、内側でしっかり量感をコントロールすることで、横から見たときの立体感がぐっと際立ちます。
カラーはココアブラウンやアッシュブラウンなど、柔らかく陰影が出る色がおすすめ。自然光を受けたときにツヤが生まれるため、髪そのものがヘルシーに見えます。
横から見たときの雰囲気が、見た目印象を一番左右するポイント。ショートヘアにする際は後頭部の丸み、顔まわりの軽さ、全体の立体感の３つを整えて、“もっさり感”をさりげなく解消しましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
