この愛は本物なんだ！男が「大切にしたい女性にだけ」に取る行動
意中の男性と交際できたとしても、「浮気しないか」「私は本当に本命なの？」など不安は尽きないもの。それなら、男性の行動をチェックしてみてください。今回紹介する男性が「大切にしたい女性にだけ」に取る行動が見られるなら安心してOKです。
｜約束を守れなかった時は必ず埋め合わせをする
男性にも仕事などの都合があります。仮にデートの約束をしていてもドタキャンされることも。でも、そんな時は男性もかなりガッカリしていて、「明日でもいい？」「来週は合わせるから」と必ず埋め合わせしようとするなら大丈夫です。それだけ彼にとって、あなたは大切な存在という証拠と言えます。
｜２人の記念日をきちんと祝ってくれる
２人の記念日を前に男性が前もってお店を予約したり、プレゼントを用意したりして祝ってくれるなら、あなたは彼にとって大切な存在ということ。出会えたこと、付き合えたことなど、実は彼女以上に喜んでいるのです。
｜予定を前もって知らせる
大切にしたい彼女へは、男性は予定を事前に伝えます。これは連絡が取れずに「どこに行ってるんだろう…」「まさか浮気…」などと彼女に心配させないよう、前もって自分の予定を伝えるのです。彼が何をしているか把握できていたらあなたも安心できますし、「この人なら大丈夫」という自信も持てるでしょう。
｜男性の方から謝ってくれる
彼女のことを「大事にしたい」「幸せにしたい」と思っている男性ほど、彼女に非があるような状態でも男性の方から謝ってくれるものです。男性にとって一番苦痛なのは、大切にしたい女性との関係がこじれてしまうこと。それを回避するためなら、男性はプライドさえ捨てる覚悟を見せます。
交際中の男性が今回紹介したような行動を取るなら、あなたのことを心から好きということ。それでいて、これからも大切にしたいと思っているので、安心して関係を育んでいきましょうね。
🌼本気の女性に必ずしてる。男が無意識にする「本命行動」