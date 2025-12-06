「彼から連絡がない…」不安が暴走する前に知るべき“悪い妄想の止め方”
「返信遅いけど、これって冷められた？」
そんな風に心が不安で支配される瞬間、誰にでもあるはず。
でも、実際には“自分の中で悪い妄想が膨らんでいる”だけということは少なくありません。
そこで今回は、不安が暴走しそうなときに試したい、心を落ち着かせるコツを紹介します。
“悪い妄想”をしそうになったら、まず深呼吸して距離を取る
返信が遅いだけで「飽きられた？」「他の人といる？」など、最悪の未来を想像してしまうのは、
人が不安になるとネガティブ情報を優先して拾いやすくなるから。
そんなときは、一度スマホを置いて深呼吸し、物理的に距離を作ってみてください。
“彼の状況”ではなく“自分の状態”に意識を向けてみる
不安が強いと、気持ちの行き場が「彼がどう動くか」に偏りがち。
でも大切なのは、彼ではなく“今の自分”がどう感じているかです。
疲れている？寂しい？孤独？それを言葉にしてあげるだけで、心は少し軽くなります。
“ひとりの時間”を満たす習慣を育てる
悪い妄想の暴走には、時間や心に余裕がありすぎることも関係しています。
返信待ちの時間ほど、好きなドラマを観たり、体を動かしたり、気分が上向く行動を取り入れましょう。
気持ちを自分の生活に戻せる人ほど、感情の波に煽られなくなります。
恋愛中の不安は自然な感情ですが、その不安が“悪い妄想”に変わると、心が疲れてしまうもの。
そんな時こそ自分の心の扱い方を丁寧にして、感情の波に飲み込まれないようにしてくださいね。
