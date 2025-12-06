下半身の印象が変わる。１日５回【お腹・腰・脚をまとめて引き締める】簡単エクササイズ
「お腹まわりが落ちにくい」「下半身だけ重たく見える…」といった悩みをまとめてケアしたい人におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ダブルレッグレイズ】。お腹・腰・脚が同時に働き、ゆるんだ重心が自然と引き上がるので、続けるほど“縦のライン”が際立ち、シルエットがすっきりしていきます。
下半身だけ太って見えるのは“重心の低下”が原因
年齢とともに下半身が太りやすくなるのは、単なる体重の問題ではなく、重心が下に落ちてしまうから。座り時間が長い、運動量が減った--そんな生活が続くと、お腹の奥や腰まわりの筋肉が働きにくくなり、結果的に下腹が前に出たり、腰横にぜい肉が付きやすくなり、脚までまとめて“どっしり見え”を引き起こしてしまいます。
ダブルレッグレイズ
（１）床の上で横向きに寝て片方の手で頭を支え、もう片方の手は胸の前で床に置く
▲骨盤を床に対して垂直に立て、全身が真っ直ぐ一直線になるようにしてください
（２）一旦息を吸い、息を吐きながら両脚を一緒に持ち上げて２秒間静止。再び息を吸い、息を吐きながら両脚を元の位置に戻す
これを５回続けたら、反対側も同様に５回続けて実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「脚の動作と呼吸を連動させること」がポイント。また、実践中に両脚が体の後ろ側に反ってしまう、骨盤が後ろに倒れてしまわないように注意してくださいね。＜ピラティス監修：SHIERI（インストラクター歴５年）＞
🌼寝たままヒップアップ！１日１セット【下半身がみるみる引き締まる】簡単エクササイズ