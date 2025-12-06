明石家さんまが６日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。元ジャングルポケットの斉藤慎二からギャグを譲り受けたと明かした。

この日のゲストアシスタントの小野田あやさ（アップアップガールズ（仮））が、ジャングルポケット・おたけが経営するもんじゃ焼き屋で「アルバイトをしていた」と話した時のこと。

さんまは「俺はなんせ、斉藤の『はぁ〜い！』はいただいてるからね。あれ今、俺のもんなんです」となぜか対抗するように打ち明けた。

小野田らが「そうなんですか！？」と驚きの声を上げると、さんまは斉藤からの不祥事発覚直後の電話がきっかけだったとし、「『こういうことになりまして…』って。『さんまさんの好きなはぁ〜い！も使えません』って。俺、『はぁ〜い！』って好きやったんですよ。で、よく俺の番組でやってもらってたんですけども。『なら、俺にくれるか？」って言ったら、『いいです』って言うて」と経緯を説明した。

さらに当時の様子を「ほんま泣きながら、『どうぞ』って。『斉藤、はぁい！でいいのか？』『（涙声で）違います…。はぁ〜い！です…』『え？ 爐廊瓩長いのか？』『違います…違います…』って」と回想した。

これに村上ショージから「泣いてる人間にムゴいですって！」とツッコまれたが、さんまは「ムゴくない！ 向こうはもう、泣きながら自分の失敗を反省して、わざわざ連絡してくれてるわけやから。『はぁ〜い！』は今のところ、俺のもんなんです」と意に介していなかった。