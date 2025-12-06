AKB48が6日、東京・日本武道館で開催中の4日間連続公演（7日まで）の3日目を迎えた。「20周年記念コンサート Part2」と題して行い、オープニング曲の「RIVER」から高橋みなみ（34）、小嶋陽菜（37）、峯岸みなみ（33）、柏木由紀（34）、指原莉乃（33）のOG5人が登場。会場からは大歓声が起きた。高橋は衣装が“飛ぶ”ハプニングに見舞われたが、「（ペース）飛ばしすぎて衣装が飛びました」と、ライブにかける意気込みを感じさせた。

「君のことが好きだから」では小嶋がトロッコで観客の近くに行き「みんな久しぶり！」と呼びかけて盛り上げた。高橋から「私より疲れてる人がいる」とイジられると「最年長、頑張ってます！」と口にして笑いも誘った。「愛しさのアクセル」では初代総監督の高橋、2代目の横山由依（32）、3代目の向井地美音（27）、4代目の倉野尾成美（25）がそろってパフォーマンスし、ファンを沸かせた。

終盤のMCでは指原が「皆に二度と会えないかもしれないと思ったら」と目に涙を浮かべ、高橋もつられて泣いてしまう場面も。高橋は「歴史がどんどん続いていってほしいなと思います」とかみしめるように口にした。