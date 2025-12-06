【49歳、夫も子も捨てました】親だってひとりの人間！第二の人生スタート＜第14話＞#4コマ母道場
人生は何度でもやり直しができます。どんなに辛いことがあっても、生きていれば希望は見つかりますし、新しい人生を歩むこともできるのです。今回は必死で家庭を支え子どもを育ててきたママが、人生において大きな決断をする、そんなお話です。
第14話 さよなら義実家！
【編集部コメント】
セイヤくんはきっと、マイさんのことを「なんでも自分の言うことを聞いてくれる、都合のいい存在」くらいにしか思っていなかったのでしょう。そんな風にセイヤくんを育ててしまったマイさんにも責任はあるかもしれません。それでも今回の話し合いでマイさんの言葉を聞いて、「親だってひとりの人間だ」ということが分かったなら、セイヤくんも少しだけ大人になったのではないでしょうか。マイさんは新たな人生へ一歩踏み出しました。この先でもっと大人になったセイヤくんの人生と交わる日がくるのかこないのか……。それは神のみぞ知る……なのかもしれませんね。マイさんのこれからの人生に、たくさんの幸せが訪れることを願っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
