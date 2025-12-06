フリーアナウンサーの木佐彩子（54）が6日、自身のインスタグラムを更新。実父が生前に関わった企業のセミナーで司会を務めたことを報告した。

「Thanx Dad」と書き出し、「静岡県のとっても素敵な由緒あるお宿でエグゼクティブセミナーの司会進行を務めて参りましたぁ」と旅館の庭をバックに笑顔のショットを投稿。「実は生前父が上場の際に役員として関わらせて頂いた企業なんですが なんと言っても会長＆社長お2人のお人柄にも魅了され ずーずーしくもすっかりファミリーな気持ちで参加させて頂きました ご縁に感謝感謝です」と父がつないでくれた縁に感謝した。

「父は東大から新日本製鐵と(私からは想像できないかと思いますが)ガチガチ硬めなタイプでしたが」と経歴を明かしつつ、「当時の父を知っている方々から“厳しさの中にもお茶目な一面もありましたよ”など私の知らない父の一面を教えて頂いたりスペシャルな時間でした」と振り返る。

「お仕事終わりでちゃっかり露天風呂も満喫しちゃいました まさかの満月のご褒美もあり“パパ〜ありがとう 業績も上げ上げ街道だよ”とお空に叫んでみました」と父への思いをつづった。

木佐は小3から6年間を米国で過ごし、1994年に青学大文学部英米文学科卒業後、フジテレビ入社した。2022年6月の投稿で「先日 父が母のところへ旅立っていったので…」と父の訃報を伝えていた。