米国・ＷＷＥの「サタデーナイツ・メインイベント」（１３日＝日本時間１４日、ワシントンＤＣ）で引退するレジェンド、ジョン・シナ（４８）最後の対戦相手は犢陳覘瓮哀鵐拭次複械検砲坊萃蠅靴拭

史上最多となる１７度最高峰王座を獲得したレジェンドは「ラストタイム・イズ・ナウ・トーナメント」の優勝者とラストマッチを戦うと自ら発表。ＴＮＡのドルフ・ジグラー（ニック・ネメス）、ザック・ライダー（マット・カルドナ）ら他団体選手も加えた、１６人によるトーナメントの終幕では、ジェボン・エバンズ、カーメロ・ヘイズ、ソロ・シコアを破り勝ち上がったグンターとライダー、ザ・ミズ、ジェイ・ウーソを下したＬＡナイトが激突した。

５日（日本時間６日）のスマックダウン（テキサス州オースティン）で行われた決勝は、序盤から両雄が激しいの肉弾戦を展開する。ナイトはグンターの巨体をシナの必殺技ＡＡで叩きつけると、小橋建太のバーニングハンマーまで繰り出して猛攻を仕掛けた。それでもグンターは３カウントを許さず、強烈な顔面蹴りで吹っ飛ばし、ナイトとチョップを打ち合う。

観衆の声援を一身に集めたナイトはＤＤＴから得意のダインビングエルボードロップで勝負に出るが、グンターはＢＦＴをかわし、強烈なジャーマンで叩きつける。さらに豪快なラリアートから、コーナー上段からのスプラッシュを連発。とどめはパワーボムで爛瓮スター瓩瞭をマットに打ちつけた。

この窮地にナイトは気合だけでキックアウト。皇帝の得意技スリーパーホールドを必殺ＢＦＴで切り返し、顔面からマットに沈めた。決まったかに見えたが、グンターが驚異の粘りを見せ、ロープに足をかけてカウント２でしのぐ。すかさず裸絞めを決めて逆転。ナイトの首筋にエルボーを連打してから、変型クロスフェースロックでメガスターの顔と首を締め上げる。容赦なくナイトの心を叩き折り、粘るメガスターをタップさせた。

これによりシナは、元世界ヘビー級王者の強敵グンターと引退試合に臨む。グンターは７月に牴物瓮粥璽襯疋弌璽阿琉退試合の相手を務めており、半年間に２度もレジェンドに引導を渡す機会を得る異例の展開となった。グンターは「お前は『サタデーナイツ・メインイベント』でついにギブアップするぞ！ タップアウトさせたる！」とテレビカメラに向かって言い放ち、シナにメッセージを送った。

シナは「ネバーギブアップ」を信条とし、２００２年６月のデビューから２３年半の間、賛否両論を引き受けながら戦ってきた。現役最強の一人と目される無敵の皇帝を相手に、どんな散り際を見せるのか――。

この日のスマックダウンは「ＡＢＥＭＡ」にて放送された。