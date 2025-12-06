◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

卓球の混合団体ワールドカップに挑む日本は、強豪フランスに大接戦の末に敗れました。

今大会は男女混合の団体戦で、5種目(混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に)各マッチ3ゲームを実施。獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となった段階で勝利となります。ステージ1では4チームが4グループに分かれ総当たり戦を行い、上位2チームが突破。ステージ2では8チームの総当たり戦が行われ、上位4チームが準決勝に進出します。

日本はステージ2の最終戦でフランスと激突。第1試合となった篠塚大登選手と伊藤美誠選手の混合ダブルスでは、A.ルブラン選手とユアン選手のペアに3−0で圧倒。第3ゲームは11−0のスコアで下しました。

第2試合は大藤沙月選手がパバド選手相手に1ゲーム目を失いますが、2、3ゲームを連取。5−1とリードします。

一気に決めたい第3試合でしたが、張本智和選手がF.ルブラン選手に苦戦。1ゲームも奪えず、5−4と迫られます。さらに続く男子ダブルスは、張本選手と篠塚大登選手のペアがルブラン兄弟に0−3で敗戦。5−7と崖っぷちに立たされます。

迎えた第5戦は、伊藤選手と大藤選手のペアがユアン選手とパバド選手のペアと激突。1ゲームも落とせない状況ですが、2ゲームを連取。7−7と追いつきます。しかし第3ゲームは序盤からリードを許す展開となり、7−8と大接戦の末に敗れました。

それでも日本はステージ2を2位通過。首位通過が中国、3位がドイツ、4位が韓国で4強がそろいました。7日の準決勝は中国vs韓国、日本vsドイツとなっています。

▽日本の日程と結果

【ステージ1】

11月30日 ○ 8−1 オーストラリア

12月1日 ○ 8−4 インド

12月2日 ○ 8−2 クロアチア

【ステージ2】

12月3日 ○ 8−2 香港

12月4日 ○ 8−3 ドイツ

12月4日 ○ 8−0 スウェーデン

12月5日 ○ 8−2 韓国

12月6日 ● 5−8 中国

12月6日 ● 7−8 フランス

【ファイナルステージ】12月7日 準決勝 、決勝