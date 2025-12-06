アーティストの三山凌輝さん（26）が6日、自身の立ち上げた事業に関する記者発表会に登場し、今後の展望を明かしました。

三山さんは、所属していたダンス＆ボーカルグループから11月8日をもって脱退。同月27日に新会社を設立していたことを発表していました。

イベントで三山さんはこれまでの活動について「僕っていう人間は今までエンターテインメントを通して、俳優を通して、アーティストを通して様々な形でエモーショナルに、そして皆さんに、心の隙間に、エンターテインメントを届けていこうと思って頑張ってきた次第でございます」と振り返りました。

■三山凌輝「大枠にとらわれる必要ってない」

三山さんは今回、“ファンとアーティストによる新たな共同体”を立ち上げたことを発表。発足した理由について「僕がずっと考えてきたことは芸能人であったりとかいろんな概念ってあると思うんですけども、そういう大枠にとらわれる必要ってないんじゃないかってずっと自分は思っていた」と明かし、また「それが何かと言うと、自己表現だけにとどまらないエンターテインメントの場所であったりとか、環境を作るっていうことは、表現の幅が広がっていて、そして自分が可能である限りできると思うのであればやればいいじゃないかということですね」と語りました。

共同体のコンセプトは、“どんな人でも生きやすい環境を与え、自己実現や生きる喜びを提供すること”だといい「僕自身やはり人が大好きです。なのでもちろんすごく悲しい思いもしたりとか、人に裏切られたりとか、人と人の関係ってすごく複雑なものであるなとはすごく正直感じています。ただその上でも、人と人が関わっていないと人間って生きていけないので、やっぱりどこまでいっても手と手を取り合いながら死んでいきたいなと、僕はずっと感じています」と明かしました。

行われたのは『Life Community′′GOMASU′′発足・親父のあんかけパスタ 出店記念記者発表会』。三山さんは新たな共同体の紹介のほか、飲食店の開業について報告しました。