シンガー・ソングライターのKecori（けこり）が6日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。第1子となる男児出産を公表した。

「いつも応援してくださる皆様へ」と題し、「先日、第一子となる元気な男の子が誕生しました」と報告。小さな手の赤ちゃんに指を握られた“手つなぎショット”も公開し、「何の前触れもなく、いきなりの報告になってしまいましたが新しい命を授かってから、体調にあまり余裕が無く無事に産まれてからの報告にさせて頂きました。結婚のご報告から約2年…いつか自分にもこんな未来が来るのかなと、遠い未来のように感じていましが、今とても幸せな気持ちでいっぱいです」と出産報告までのつづった。

さらに「妊娠生活、特に出産は本当に命懸けで、最終的に帝王切開での出産になりました。産まれた瞬間は、涙が止まらなくて 自分のお腹の中でちゃんと元気に生きててくれたんだと、今まで感じたことのない気持ちでいっぱいでした。一人暮らしの時から一緒だったこむぎも、出会った時は赤ちゃんだったのに、今は立派なお姉ちゃん これからは、4人家族になります」と心境を明かした。

今後についても「今年は色んな事をセーブした一年だったので来年からはまた徐々にペースを取り戻しながらまた歌を届けていきたいです 母になった自分からどんな曲が生まれてくるのかも楽しみ。落ち着くまでもう少しゆっくりになるかもしれませんが待っててくださると嬉しいです 人生には素晴らしい事が沢山あること。新しく産まれてきてくれた小さな相棒にも沢山伝えてあげたいです けこりはまた一皮向けました。改めましてこれからもどうぞ宜しくお願い致します 2025.12.6」と記した。

Kecoriは熊本県出身。15歳で歌手を目指して上京。SNSなどでのカバー曲を投稿し、透明感ある歌声が人気を博している。タオルやTシャツ、パーカなどのオリジナルグッズも好評。テレビ番組のオーディションをきっかけに、漫画「ちびまる子ちゃん」の作者さくらももこさんとも音楽活動を行ったこともある。23年12月に結婚を発表していた。