次回12月13日（土）よる10時30分〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。12月13日（土）の出演アーティストと歌唱楽曲の情報を解禁！

日本のメディアが初潜入！BIGBANGやBLACKPINKらが所属する韓国・ソウルのYGエンターテイメントの本社を、MC松下洸平が訪れる。2020年に華々しくデビューし、アジアの新人賞を総なめにした大注目のYGボーイズグループ・TREASUREが松下を案内！

ジムや食堂にレッスン場まで！日本のメディアに今まで明かされなかった、YGエンターテイメントのアーティストファーストの設備とは？さらに、レッスン場では松下がTREASUREと一緒に踊ってみた動画に挑戦。出来ばえはいかに？

今回、TREASUREは豪華2曲ライブを披露！「PARADISE -JP Ver.-」を日本テレビのスタジオから、「JIKJIN -JP Ver.-」をソウルのYGエンターテイメント本社からお届けする。

歌唱アーティストには、DISH//と乃紫が決定！

2013年にメジャーデビューし、北村匠海（Vo/G）、矢部昌暉（Cho/G）、橘柊生（DJ/Key）、泉大智（Dr）で構成された4人組バンド DISH//は、今年の10月にリリースした最新曲「ごはん」を披露。大ヒット曲「全方向美少女」がTikTok総再生数19億回を記録し、「TikTok上半期トレンド大賞 2024」ミュージック部門を受賞した乃紫は、話題の青春ソング「1000日間」を披露する。

＜出演アーティスト＞※五十音順

DISH//、TREASURE、乃紫

