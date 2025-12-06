2025年12月3日、週刊少年ジャンプの公式サイトで、第3回「チェンソーマン」キャラクター人気投票の結果が発表され、中国のファンから1位に納得するコメントが寄せられている。

「チェンソーマン」は、藤本タツキ氏の漫画が原作。チェンソーの悪魔・ポチタと共にデビルハンターとしての生活を送るデンジが、ある出来事をきっかけにポチタと契約し、チェンソーマンとして活躍するダーク・ファンタジー作品だ。また、同ランキングは9月17日から10月22日までの期間中、1日1回の投票が可能だった。投票総数は94万6097票にまで及んでいる。

ランキング1位はレゼで20万5775票、2位はマキマで10万1454票、3位は早川アキで8万9804票、4位はデンジで6万6175票、5位はパワーで6万1256票、6位はエンジェル（天使の悪魔）で4万9899票、7位はビームで4万407票、8位は吉田ヒロフミで4万349票、9位はポチタで3万9420票、10位は三鷹アサで3万944票、以降199位まで発表されている。

この結果が中国のSNS・微博（ウェイボー）で紹介されると、ネットユーザーからは「無敵のレゼ様！」「1位を見た瞬間安心したわ」「（1位の）票数が2位の2倍なんだが」「1位は誰が見ても納得だよね」「レゼは確かにこの順位にふさわしい」「レゼがぶっちぎりでトップ！『爆弾ガール』は本当に名実ともに大人気！」などと、1位のレゼに関するコメントが多く寄せられた。

また、「マキマが2位に入るのも十分すごいわ」「私たちのマキマ様、やっぱりめっちゃ人気高い！！」「みんなもこの結果をちゃんと認めてる感じだよね」との声や「劇場版のパワーが強すぎる」「レゼ篇が公開されたの、そりゃ影響あるよね」「いっそ『レゼ篇キャラクター人気投票』にしちゃえばいいのに」「こうなると藤本タツキ先生、レゼの新作ちょっと描くしかなくなったな」と、9月に公開された劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の影響に言及したコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）