ワンピより断然こっちかも！【ハニーズ】40・50代が着回したい♡「大人ジャンスカ」

レイヤードが楽しくなる今の季節、おすすめしたいのがジャンスカ。ニットトップスやブラウスと重ねて自分らしいアレンジを楽しめるから、冬コーデの幅がぐっと広がりそうです。今回はウールライク素材やセットアップ風デザインを採用した、40・50代が取り入れやすい大人見えジャンスカを【ハニーズ】からセレクトしました。普段はワンピース派という人も、ぜひこの機会にチェックしてみて。

ゆるっとシルエットでマルチに使える！

【GLACIER lusso】「Vネックジャンスカ」\4,980（税込）

ハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したのは、深めのVネックとゆったりシルエットで、ざっくり着られるノースリーブジャンスカ。タートルネックトップスを合わせてスッキリ見せたり、ボウタイブラウスで華やかさを添えたりと、インナー次第であらゆる着こなしを楽しめます。ウールライクなツイル素材で上品にも寄せやすく、オンオフ問わずに活用できそう。両サイドポケットや歩きやすさに配慮したバックベンツなど、使いやすさにもこだわりを感じる1枚です。

セットアップ風で即お出かけコーデ完成

【ハニーズ】「ドッキング風ジャンスカ」\3,980（税込）

1枚でジレ × スカートのセットアップ風に見える、上品デザインのドッキングジャンスカ。ウエストのペプラムデザインがほどよい立体感を生み、さらりと着るだけで着映えが狙えます。ブラウスのようなジョーゼット素材だから、ジャケットを羽織ってオフィスに、ボレロを合わせてお呼ばれコーデにと幅広く対応 。洗濯後シワができにくいイージーケア機能付きで、忙しい日常にも頼れそうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

