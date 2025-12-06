◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル 最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）

女子フリーが行われ、日本勢はショートプログラム（ＳＰ）３位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４６・９８点、合計２２０・８９点で２位。同５位から出た坂本花織（シスメックス）が１４９・４０点、合計２１８・８０点で３位だった。合計２２２・４９点のアリサ・リュウ（米国）が優勝。

悔しげな表情だった坂本の目に涙が浮かんだ。演技後の取材対応中に銅メダルが確定。そのことを知らされると「え？」と目を丸くして固まった。その直後、「よかった、滑り込んで」と涙が止まらなくなった。「このグランプリ枯れるくらい泣く。体内の水分３０％なくなった」とＳＰとは対照的なうれし涙があふれた。

冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を決めるなど、前半はノーミスの演技。流れに乗ったが、後半の３連続ジャンプの１本目がダブルアクセルからシングルアクセルに。ＳＰと同様のミスだったが、中野園子コーチから「あー！」と大きな声が飛び、何とかその後のコンビネーションは着氷させた。唇をかみ険しい表情でリンクを後にしたが、フリーは１位の１４９・４０点をマーク。キスアンドクライではうなずく様子もあった。

次戦は２週後の全日本選手権（東京）。今大会ではＳＰ、フリーともにミスが出たが、「今回の経験は収穫になった」と前向きに捉えている。今季限りで現役を引退。５連覇での締めくくりへ、「これぞ坂本と思ってもらえる演技ができるように」と日本のエースが力強く意気込んだ。