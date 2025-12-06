フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日・愛知ＩＧアリーナ）――女子フリーは、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４６・９８点をマークし、合計２２０・８９点で２位に入った。

ＳＰ５位の坂本花織（シスメックス）がフリーは１４９・４０点で１位となり、合計２１８・８０点で３位。アリサ・リュウ（米）が優勝した。アイスダンスは世界王者のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組（米）が制した。

坂本は「体が震えるくらい」の緊張感があったという。それでも、巻き返しを誓ったフリーで貫禄の演技を見せ表彰台に上がった。

今大会は自身の集大成と位置づけるミラノ・コルティナ五輪の代表選考に関わる。ＳＰ５位と出遅れ、思惑通りにはいかなかったが、「（演技の）完成度と一つ一つの要素の質は、どの選手にも負けない」と臨んだ。フリーは後半、３連続ジャンプの一つ目、ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）が１回転半になっても、あとの二つを「力ずくで」きっちり跳んでみせた。

次戦は全日本選手権で４年前は「狙い通り」に優勝し、２０２２年北京五輪代表の一発内定を勝ち取った。「ミスを引きずらないように。『これぞ坂本』と思ってもらえるくらいの演技をしたい」。今年も、再現してみせる。（岡田浩幸）