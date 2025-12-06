【ブンデスリーガ】マインツ 0−1 ボルシアMG（日本時間12月6日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野海舟の“一瞬の動き”→相手の様子がおかしくなる

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、競り合いの中で後ろから突き飛ばされた。相手のファウルを誘う巧みなプレーにファンが賛辞を送っている。

マインツは日本時間12月6日、ブンデスリーガ第13節でボルシアMGと対戦。佐野はアンカーでスタメン出場し、同じくスタメン出場となったボルシアMGの日本代表FW町野修斗との日本人対決を迎えた。

ゴールレスで迎えた37分、こぼれ球を拾ったイ・ジェソンからの折り返しを受けたのは佐野。しかしそのすぐ背後にはロッコ・ライツが待ち構えていた。佐野は、すぐにボールを隠すように体を広げて接触に備える。そこへライツが後ろからガツンとタックルを見舞うと、佐野は押し出されるような形となってピッチに倒れ込んだ。

このプレーに対して主審はすぐに笛を吹いてライツのファウルをとる。ドイツ人MFはこの判定に「信じられない」と頭を抱えていたが、解説の細貝萌氏が「体の入れ方も上手でしたね」というように佐野のクレバーなプレーが光るシーンだった。これにSNSのファンたちからは「うまくボール隠したな」「これは技術」「上手すぎる」「少し対応が遅れてたら持っていかれてたかもな」「危機察知能力スゴい」と声が上がった。

この試合で佐野はフル出場。一方、チームは指揮官であるボー・ヘンリクセン監督を解任して最初の試合だったが、58分のオウンゴールが決勝点となり敗れている。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）