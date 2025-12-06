10月のエヴァートン戦以降、リーグ戦での勝利がないトッテナム。11月のノースロンドンダービーは4-1でアウェイでアーセナルに敗れ、ホームでのフラム戦はまさかの黒星となった。直近のニューカッスル戦ではなんとか引き分けたが、14試合を終えて11位。ボトムハーフに沈んでいる。



そんなスパーズだが、来夏の移籍市場でDFの補強を検討しているようだ。



『Team Talk』によると、ターゲットはプレミアリーグのブライトンに所属するヤン・ポール・ファン・ヘッケ。





25歳のCBで、オランダ代表の一員。W杯では日本代表と対戦する可能性もある選手だ。スパーズは以前からファン・ヘッケを高く評価しており、来夏の移籍市場で4000万ポンド、日本円にして約82億円のオファーを提示する計画があるという。ファン・ヘッケとブライトンの契約は2027年6月までとなっている。ブライトンの指揮官であるファビアン・ヒュルツェラー監督は「彼がここブライトンで長く明るい未来を歩むことを願っている」と残留に期待するコメントを残しているが、現状では契約延長の話は聞こえてこない。スパーズには日本代表の高井幸大が在籍しており、ファン・ヘッケ獲得となれば、ポジションを争うライバルとなる。