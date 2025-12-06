中国で、日本のアイドル文化が元となった「地下アイドル」が広がりをみせています。日中関係が緊張し、日本人歌手のコンサートなどの中止が相次ぐ中でも人気を集める理由とは。

◇

アイドル

「みんなー、いくよー！」

日本語で熱唱しているのは、中国のアイドルたち。中国ではいま、小規模なライブハウスなどで活動する「地下アイドル」が続々と誕生しています。

2年前には40組ほどだったグループが、ことし3月には250組を超えるほどに。日本の曲のカバーも多く、日本のアイドル文化がもとになっています。

NNN上海 渡辺容代記者

「ライブ会場のすぐそばでは、ファンとの交流会が行われていて、出演者とファンとがじかに対話することができるようになっています」

ファンとの距離の近さが特徴で、就職難など厳しい環境に身を置く若者の間で、“癒やし”を与える存在として人気となっています。

男性ファン

「アイドルを見ていると全身全霊で自分の好きなことに没入できます」

■「クラスの中で端っこにいる子」を集めたい

内陸部の湖南省・長沙を拠点に6人のメンバーで活動する「透明教室とパラレルガール」。

プロデューサー

「3・2・1」

留学先の日本で「地下アイドル」に魅せられたプロデューサーの趙北辰さんが立ち上げました。

プロデューサー・趙北辰さん

「『クラスの中で端っこにいる子』を集めたい。ファンの人、みんなの居場所的な存在を作りたいです」

趙さんが目指すのは、メンバーの個性をありのままに打ち出した「等身大のアイドル」。日本の地下アイドルに影響を受けたといいます。

メンバーの一人、譲さん。6年前に加入する前は自己肯定感が低く、人前に出るのも苦手だったといいます。

地下アイドル・譲さん

「昔は卑屈で、誰も自分なんか好きにならないと思っていたけど、ファンが応援してくれたことで、人の役に立てた。自分の価値に気づいた。私はただ私のような臆病な人に力を与えたい」

■ファンと双方向の交流…若者らの支持集める

ファンと双方向の交流を通じて、激しい競争社会を生きる中国の若者たちの支持を集めています。

女性ファン

「（アイドルとの）交流の中で、お互いを理解できます。自分が何者にならなくても、自分自身になればいいのだと」

「仕事で迷いを感じたとき、プレッシャーから解放されに、ここに来ます」

◇

しかし、日中関係が緊張する中、中国では日本関連のイベントの中止が相次ぐ事態に…

趙さんが主催するイベントでも、日本のアーティストの出演がキャンセルになったといいます。

プロデューサー・趙北辰さん

「残念ですけど、しょうがない。前向きに、ずっと続くわけじゃないと信じています」

■「愛することと愛されること」学ぶ場

趙さんのこだわりは、中国で生まれ育った感覚を中国語の歌詞にのせて伝えること。より多くの人に届けたいとの思いからです。言語は変わっても、アイドル文化の本質は変わらないと強調します。

プロデューサー・趙北辰さん

「実はアイドル文化は（世界）共通で、『愛することと愛されること』について学ぶ場だと思います。世界がもっと親密につながることを望んでいます。分断されるべきではありません」

エンタメ業界までも日中関係の緊張に翻弄（ほんろう）される中、中国流に進化を遂げた地下アイドル文化が、静かに共感を呼んでいます。