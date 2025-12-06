松下洸平、韓国・YG本社に日本メディア初潜入 TREASUREが案内＆2曲披露
グローバルボーイズグループ・TREASUREが、13日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：30〜後11：24）に出演。TREASUREが所属する韓国・ソウルのYGエンターテイメントの本社に日本のメディアとして初潜入する。
【写真】松下洸平を案内するTREASURE（アサヒ、ジュンギュ、ジフン、ハルト）
同番組アーティストナビゲーターを務める松下洸平が、BIGBANGやBLACKPINKらが所属するYGエンターテイメントの本社を訪れる。2020 年に華々しくデビューし、アジアの新人賞を総なめにした YGのボーイズグループ・TREASUREが松下を案内する。ジムや食堂にレッスン場など、YGエンターテイメントのアーティストファーストの設備が明かされる。さらに、レッスン場では、松下がTREASUREと一緒に踊ってみた動画に挑戦する。
TREASUREは「PARADISE -JP Ver.-」を日本テレビのスタジオ、「JIKJIN -JP Ver.-」をソウルのYGエンターテイメント本社から届ける。
また、歌唱アーティストとして、DISH//と乃紫が登場する。2013年にメジャーデビューをし、北村匠海（Vo／G）、矢部昌暉（Cho／G）、橘柊生（DJ／Key）、泉大智（Dr）で構成された4人組バンド・DISH//は、今年の10月にリリースした最新曲「ごはん」を披露する。
大ヒット曲「全方向美少女」がTikTok 総再生数 19 億回を記録し、TikTok 上半期トレンド大賞 2024 ミュージック部門を受賞した乃紫は、話題の青春ソング「1000日間」を披露する。
