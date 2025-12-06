フィギュアスケート女子で２０２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）が、エースの意地を見せて大号泣だ。

ショートプログラム（ＳＰ）５位で迎えたグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、愛知・ＩＧアリーナ）のフリーでは全体１位の１４９・４０点、合計２１８・８０点で逆転の銅メダル獲得となった。「昨日のミスもあったので、若干そこがよぎってちょっと怖かったけど、何とかやれるところまではやった」と振り返った。

演技後には「練習あるのみだと思うので、自分に厳しくしていけたら」など反省点を口にする場面が目立ったが、全選手の滑走後に表彰台が確定した。報道陣の質疑応答に対応中だったものの、その場にしゃがみこんで涙を流しながら「よかった」と本音を吐露。その上で「このファイナルで枯れそうなぐらい泣いた。体内の水分が３０％になりそう」と笑いを誘った。

２位で１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）とともに日本勢上位２人に食い込み、３大会連続五輪代表入りへ大きく前進。ただ、１９日から全日本選手権（東京・国立代々木競技場第一体育館）が控える。「爐海譴昇篷椨瓩辰道廚辰討發蕕┐襪茲Δ扮薺擦ＳＰもフリーもできるように、この悔しい気持ちはこの大会で終わりにしたい」と力強く語った。