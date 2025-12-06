ピエールマルコリーニのホリデー2025♡幻想的アールデコの特別ショコラ

ベルギー王室御用達ショコラティエとして名高いピエールマルコリーニから、ホリデーコレクション2025《Rêveries Art Déco アール・デコ幻想》の第二弾が登場。洗練されたアール・デコの世界観が息づくショコラや、華やかなカフェメニューは冬の贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。特にツリー型ボックスの限定ショコラや、この季節ならではの赤いフルーツを使ったパフェは、味はもちろん見た目でも特別感を演出します。大切な人と、大人の甘い時間を楽しみたくなるコレクションです♡

アールデコ香る限定ショコラが勢揃い

ホリデーショコラの中でも注目は、芳醇なシャンパンの香りを閉じ込めたトリュフをツリー型のボックスに詰めた「プティサパンドゥノエル（3,564円）」。

ビターチョコの中にマールドゥシャンパーニュのガナッシュを忍ばせた、上品な大人の味わいです。

より華やかに楽しむなら、人気ショコラが詰まった「グランサパンドゥノエル（4,644円）」もおすすめ。インテリアとして飾れるデザインで、ギフトにも最適です。

また、「プティビズー（2,700円）」には限定の3種フレーバーが登場。

塩バターキャラメル×ヘーゼルナッツの「プラリネキャラメル」、なめらかな「ジャンドゥーヤ」、白ゴマときな粉が香る「プラリネピスターシュ」と、どれも個性的で奥行きのある味わい。

オンラインと直営店で数量限定販売され、ホリデーだけの特別感を堪能できます♪

季節限定の華やかカフェメニュー

カフェでは、赤いフルーツを贅沢に使った華やかなメニューが登場。

「パフェオフリュイルージュ&ショコラ（1,980円）」は、フリュイルージュアイスとビターチョコアイス、サブレショコラの食感が重なる贅沢な一品。

ワッフル好きには「ワッフルオフリュイルージュ&ショコラ（1,430円）」がぴったりで、苺のクリームや赤いフルーツがアクセントに。

香ばしいプラリネとカシスを合わせた「パフェアラミニュットプラリネノワゼット&カシス（1,980円）」や、そのワッフル版（1,430円）も冬にうれしい濃厚な味わい。

さらに12月12日からは数量限定の「パフェノエル（2,970円）」が登場。ピスタチオアイスとチョコレートアイス、新鮮な苺、ハート型ムースが重なる姿はまさにホリデーの主役♡

ホリデーだけの味わいで心ほどける時間を

アール・デコの幻想世界をまとったピエールマルコリーニのホリデーコレクションは、味わう前から気分を高めてくれる特別な存在。

ショコラの奥行きある香りや、赤いフルーツを贅沢に使ったカフェメニューは、誰かに贈っても、自分のために選んでも幸せを運んでくれます。

この冬だけの“とっておき”を楽しみながら、心まで温まるひとときを過ごしてみてください♪