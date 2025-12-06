テレビアニメ化もされた、人気漫画『桃源暗鬼』。作者の漆原侑来さん（35）に、漫画の誕生秘話やビジュアルのこだわり、お気に入りのキャラクターなどについてインタビューしました。

漫画は、鬼と桃太郎、それぞれの血を引く者の戦いを描いた物語。2020年から『週刊少年チャンピオン』で連載がスタートし、単行本の発行部数は500万部（出版社発表）を記録しています。

■「さらっと決まるんだ」 アニメ『桃源暗鬼』の反響

――アニメ化が決まった時の心境はいかがでしたか？

1個の夢だったので、うれしいっていうのとこんな感じでさらっと決まるんだっていう驚きと。本当にアニメになるのかなとか、いろいろ不安になっているなか「あ、決まりましたよ」と、さらっと言われて。「あ、そんな感じなんだ」って。ちょっと自分が追いつけていなかったような状況がリアルです。

――アニメの盛り上がりはどのように感じていますか？

原作からじゃなくて、アニメから入ってくれた読者さんもきっと大勢いると思うので。アニメきっかけで知ってもらってXとかで盛り上がってくれるのはシンプルにうれしいし、これからもっと増えてくれたらなと思っています。

■“元美容師” 漫画家への道のり

漫画家になる前、20代前半まで東京で美容師をしていたという漆原さん。アシスタント経験が少なく、“ほぼ独学”で描いてきた漫画について“髪の毛”のこだわりを教えてもらいました。

――なぜ美容師になったんですか？

高校生の時に、大学には行けないなって思ったんですよね。ただ、手に職は欲しかったので、美容師だったら国家資格だから「じゃあ美容師になるか」と。あんまりよろしくない理由ですけど（笑）

――漫画家になったきっかけはなんですか？

メンタル的にきついなって思っている時に、たまたまスタッフルームに漫画が置いてあって。読んで「あ、自分もなれるんじゃないかな」ってなんか思っちゃって。それでもう次の日から仕事を行かずに漫画を描きだしたっていう。

――漫画が好きだったりしたんですか？

漫画はほとんど読んだことなかったので、スタッフルームに置いてあるのがちゃんと1冊少年漫画を読んだ時。普通に美容師として働いていて、人付き合いがもう嫌だなと思って。「漫画家だったら1人でやれる仕事なんじゃないか」って、その時知識がなかったので勘違いして。一人でやれる漫画家になろうと思いました。

――美容師の経験が漫画家として生かされていると感じることはありますか？

絵とかを見る際でも、髪の毛の束感とか流れみたいなのは結構目が行くようになった。ここの束感ってリアルだとこうだけど、2次元に落とし込むとこんな感じになるんだとか。その辺は結構美容師目線で見てるかもしれないです。

――具体的に髪の毛はどういったこだわりで描いていますか？

髪の毛に関しては束感をしっかり描きたい。ベタでざっと塗っちゃえば一番簡単なんですけど、束感を描くのが好きっていうのもあって。線も入れすぎると、それはそれでやぼったくなっちゃうので。ちょうどいいあんばいを見つけつつ。『桃源暗鬼』は線がちょっと多い絵なので、他の少年漫画と比べると髪の毛の束感が立体的に描かれてるはずだと思うんです。髪の毛が層になって生まれる立体感みたいなのは結構こだわって描いてるかもしれないですね。

■特に見てほしいのは “目” 週刊に向かないほどの絵のこだわり

――漫画を描く際、どれぐらいの時間がかかりますか？

結構かかりますね。『桃源暗鬼』の絵柄、よく言われるのは「あんまり週刊向きの絵柄じゃない」と言われるので。結構時間かかっているんじゃないですか。僕はもうそれしか知らないので。他の人がどれぐらいかかっているのかわからないですけど、週刊には向かないぐらいの感じです。

――ビジュアルはどのようにこだわって描いていますか？

まず目つきが悪いイケメンを描きたい。とにかく1番“目”に視線がいってほしいと思っているので。目が鋭いっていうのもそうですし、瞳の中をあまり描き込まない。『桃源暗鬼』ってちっちゃいコマでも目は結構わかりやすくしっかり描くようにしている。漫画で見開き単位で見た時に、なるべくキャラクターの顔がしっかり見えるコマを多めに配置するようにしています。

■「予想以上に人気が出ちゃった」 お気に入りのキャラクターは？

――お気に入りのキャラクターは誰ですか？

一人は『真澄隊長』。もう一人が『京夜先生』かな。『真澄隊長』は正直『桃源暗鬼』の中でちょっと珍しいビジュアルなんですけど。最初人気が出ると思っていなかったので。そしたら自分の予想以上に人気が出ちゃった。真澄隊長のファンの人たちが一番手厳しいっていうのもあって。ちょっとでも目の描き方が違うと突っ込んでくるので（笑）。それが逆に楽しいじゃないですけど、「今回は何も言われなかった、良かった。正しかったんだ」ってなったりとか。裏を返せばそれぐらい好きってことだと思うので、生み出した側としてはうれしい。

――『真澄隊長』の珍しいビジュアルはどのように思いついたんですか？

原稿の端っこに考え事をしながら落書きしてたんですよね。ちょっと小生意気な赤ちゃんの絵を描いてたら、「このキャラクター面白いし使ってみるか」で、真澄隊長が生まれたっていう。この赤ちゃんが厳しいことを言ったら面白いなっていうので。

――『京夜先生』はどこがお気に入りですか？

桃源暗鬼のキャラクターの中で一番いい人だし、正しい人なんだろうなと思っているので。描いてて悩むことはないっていうので好きですね。『京夜先生』と自分の考え方は割と一致してるから悩むことはない。多分京夜先生を描いている時が一番楽しいです。

■昔話『桃太郎』が題材 主人公は“鬼” その制作秘話

『桃源暗鬼』は、昔話『桃太郎』が題材。“鬼”の血を継ぐ者と、“桃太郎”の血を継ぐ者の争いを鬼視点で描いています。

――昔話『桃太郎』を題材にした理由を教えてください。

自分が漫画を描く上で一番気をつけているのは、難しくないっていうのと、小学生でも読める。それが一番重要だと思っている。この漫画を描き始めた時に図書館で作業をしてて、児童コーナーみたいなのがあって。そこで一番借りられてる本（童話）って何かなと思った時に、桃太郎だったので。やっぱり子供も知ってるし、多分子供が読んでいるってことは同時に大人も読んでいるってことなので。これは使うしかないなと思って。最初は桃太郎側が主人公で描いていたんですけど、鬼を倒しに行く漫画になっちゃうので。あんまり自分が描く意味はないかなと。基本的に追い込まれてる側が主人公の方が物語が作りやすいっていうのもあって、そっちを主人公にしました。

――“鬼”と“桃太郎”のどちらが悪か決めていますか？

僕の中では明確にどっちも悪だと思って描いている。正義じゃなくてどっちも悪と思っています。残虐なシーンは物語上、どうしても描いてるので。見え方としては桃太郎が“悪”で、鬼側が“正義”ってなると思うんですけど。鬼側の人も桃太郎を殺してるし。主人公も物語が進んでいって、桃太郎の命を奪っているので。その時点でどんな理由があれど“悪”だよなと思っている。そこで都合よく正義を語らせるのは、「やってることちょっとおかしくない？」って自分が思っちゃうので。自分の中では明確にどっちも“悪”と思うようにしています。

■漫画には実在する場所が登場

漆原さんが住む長野・松本市など、全国各地の実在する場所も登場する『桃源暗鬼』。他にも、京都の『清水寺』や栃木の『華厳滝』なども舞台となっています。

――実在する場所を描こうと思った理由を教えてください。

読者さんがキャラクターを身近に感じてもらうために、実在する街を使っています。京都が最初だと思う。最初は本当に安直な「鬼といえば和風で、和風といえば京都かな」ぐらいで始まったんですけど。結果的に京都にいる読者さんとか、京都に旅行に行った読者さんが「ここにキャラクターがいたんですね」って言って、写真を送ってくれる。「読者さんってこういう楽しみ方するんだ」って分かったので。「じゃあ、これからは実在する街を使おう」と思うきっかけになりました。

――長野・松本市を舞台に選んだのはなぜですか？

引っ越してきた当初、奥さんと歩き回ってる時に「ここでこんなキャラクターがいたら。ちょっと描きたいな」とか。もうなくなっちゃったんですけど『PARCO』があって、「ここもうじきなくなっちゃうよ」って奥さんに教えてもらったので。じゃあなくなる前に描いておきたいなって。（松本編は）巻数的にはそんなに多くないですけど、もうちょっと描きたいです。

――また松本が出てくる可能性もありますか？

全然あります。メインなキャラクターも松本にいるので、これから先何回も出るだろうなと思います。

――今後取材に行くならどこに行きたいですか？

鹿児島と岡山と、北海道と沖縄です。この辺は出しておきたいな。

――舞台にしてみたいなと思う街はありますか？

渋谷はやっぱり使いたいなっていう。あと池袋もそうですし、あと六本木ですかね。僕、六本木が専門学校に通っていたところだったので、六本木の夜の街を描きたいなと思って。治安が悪かったんですけど、街がキレイで好きだったんですよね。

――今後の目標は？

アニメを長く続けたいのもあります。サイン会もやりたいし、いろんなイベントやりたいし、映画化とかもしたいなとか。僕個人としては映画は“番外編”みたいなのがいいなと思っているので。夢として語るんだったらそれがいいかな。