62歳男性「どうしても削れないデイサービス費用がかさむ」金融資産5500万円でも消えない老後不安
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住62歳男性のケースをご紹介します。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住62歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：62歳男性
同居家族構成：本人、妻（58歳）
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：850万円
現在の資産：預貯金3500万円、リスク資産2000万円
これまでの年金加入期間：国民年金460カ月、厚生年金460カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：なし
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：20万2500円
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：給与収入360万円（年額）
「年金は少ない金額ではないが」今回の投稿者は、障害年金を受給している62歳の男性。現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答。
その理由として「年金は少ない金額ではないが、どうしても削れないデイサービスやリハパン（リハビリテーションパンツ）などの費用が高いので支出も多くなってしまうから」と語っています。
ひと月の支出は「約20万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「食事はなるべく手作り」年金で足りない支出については「妻の収入」で賄っているという投稿者。
年金生活においては「身体の事も考えて食事はなるべく手作りするようにしている」と健康と節約を意識しているとのこと。
「介護保険に加入しておけばよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「（民間の）介護保険に加入しておけばよかったと思う」と後悔を口にします。
今の生活の不満については「障害年金を受給していても、（年金収入が180万円を超えているため）国民健康保険を自分でかけないといけないので支出が多くなり大変です。家族の扶養に入れたら少しは助かるが」とコメント。
一方で「子どもたちが帰ってきた時に、どこかに連れて行ってもらえる」と老後に家族と過ごす楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)