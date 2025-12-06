◆バレーボール・大同生命SVリーグ女子 SAGA久光スプリングス1―3PFUブルーキャッツ石川かほく（6日、福岡市・照葉積水ハウスアリーナ）

2位のSAGA久光が6位のPFUに25―27、17―25、25―15、18―25で敗れ、開幕3連敗直後から続いた連勝は「13」で止まった。通算13勝4敗で順位は2位のまま。10勝7敗のPFUも6位のまま。両チームは7日も同アリーナで対戦する。（記録は速報値）

13連勝中はなかなか見られなかった連続失点が、第1セットの「7」をはじめ何度もあった。せっかくの得点後もサーブミスで失点するなど自ら流れを放棄するようなシーンも散見された。「負けたことは非常に悔しいんですが、負けて良かったと思います。あのやっぱり…何だろう。自分たちの本当の力が今日出たんじゃないかなというふうに思います」。会見での中田久美監督（60）の第一声だ。

首位を走るNECレッドロケッツ川崎に今季最初(11月15日)に土をつけたPFUの力は本物だった。「攻撃力がありますし、ディグ力であったり、チームを生かすためであったり…自分が犠牲になるっていう言葉が合っているのか分かりませんけれど、一生懸命『次の人のために』とか『このチームのために』というプレーがすごく表れている印象を受けました」。中田監督は相手をたたえるとともに、自チームについてこう言い切った。「他人（ひと）より自分みたいな…個人技というか、単発的な面白くないバレーを展開しているように感じました」

何よりも「負けることが嫌い」と公言する中田監督が口にした「負けて良かった」―。この発言の真意は、敗戦を自己成長につなげるための糧にすることだ。当然ながら熱い期待の裏返しでもあり、想(おも)いは選手の起用にも表れた。この日の北窓絢音（21）がそうだった。

北窓はアタック決定率が19打数4得点の21・1％にとどまっただけでなく、強みであるはずのサーブレシーブも本調子ではなかった。何より、中田監督の目に物足りなく映ったのはコート内での「戦う姿」だ。

「これから北窓が『世界』と戦っていくのであれば、乗り越えていかないといけない段階にあります。そう簡単にスタメンに入れるわけではありませんし、それなりの覚悟を持つとか、チームの雰囲気を良くするとか、いろんな仕事がある中で、彼女自身の調子によって、自分でふさぎ込んでいく…そういうパターンでいいのかということです。彼女が持っているポテンシャルや存在感がチームにとってどうプラスになるのか、アルファの部分をもう少し彼女には求めていきたい」

2セット目の途中で中島咲愛（26）に代えた中田監督は、北窓をその後コートに立たせなかった。前節のKUROBEアクアフェアリーズとのGAME1ではセットの途中でいったん引っ込めた北窓を次のセットでは頭から起用した。この日は違った。

「戻さなかった意味を彼女には考えてもらいたい。ナショナルチームでなぜ『サブ』なのか、彼女がそれに満足しているわけではないと思いますが、アスリートである以上、どう自分で打破していくのか、向き合っていくのか、前に進んでいくのか、それは彼女自身でしかできないことなんです。外されて『駄目だ』ではなく、何をしなければいけないのか、考えてもらわないといけない」

北窓は攻守のバランスに秀でた若きオールラウンダーとして2025年度の女子日本代表に選出され、国際大会でデビューするなど一気にブレークした。10月に開幕したSVリーグの25〜26年シーズンもレギュラーとしてけん引。チーム浮沈の鍵を握る看板選手の一人になったからこそ、揺るぎない責任感とコート内でのリーダーシップを中田監督は背番号「3」に求める。

内なる火を見つめ直せとの意が込められた激情のメッセージに、北窓がどんな答えを示すのか。誰よりも待望しているのが中田監督なのは言うまでもない。（西口憲一）

SAGA久光スプリングスの北窓絢音

SAGA久光のスターティングメンバー（第1セット）

■セッター 栄絵里香（34）

■オポジット ステファニー・サムディ（27）

■アウトサイドヒッター 北窓絢音（21）、オルガ・ストランツァリ（29）

■ミドルブロッカー 荒木彩花（24）、平山詩嫣（25）

■リベロ 西村弥菜美（25）