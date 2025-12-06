映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が公開40周年を迎えたことを記念して、千葉・幕張メッセで開催している世界最大級のポップ・カルチャーイベント『東京コミックコンベンション 2025』（12月5日〜7日）では、特別な展示ブースが設けられています。

ブースには、PART2の撮影で実際に使用した『ホバーボード』や、PART3でマイケル・J・フォックスさんが着用した主人公のマーティ・マクフライの衣装が2種類、タイムマシン『デロリアン』を再現した車も展示されています。



助手席には、ドク役を演じたクリストファー・ロイドさんのサインが書かれていました。

■再現度の高いコスプレを披露するファン

会場には、作品のキャラクターたちのコスプレをするファンの姿も。PART2で2015年にタイムスリップしたマーティの衣装を細部まで再現した人は、「“未来は自分で作り出すんだよ”みたいな、“未来は決まってないんだから”っていう（映画の）セリフがあって、難しいかもしれないけど、やりたいことを突き詰めていくことをやれるのは影響を受けている」と、作品が人生で欠かせないものだと話しました。

また、PART1で1955年に“マーティの父親が学校でいたずらされているところを目撃するシーン”を友人3人で再現するファンもいました。