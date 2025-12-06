■フィギュアスケート・グランプリファイナル（6日、愛知・IGアリーナ）

女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）3位の初出場・中井亜美（17、TOKIOインカラミ）が銀メダルに輝いた。

25年世界選手権・金メダルのアリサ・リウ（20、アメリカ）が逆転優勝。SP5位の坂本花織（25、シスメックス）がフリー1位の演技で挽回し、銅メダルを獲得した。

首位のSP首位で、昨季ファイナル2位の千葉百音（20、木下グループ）は、2度のジャンプの転倒が響き、フリー6人中6位の総合5位で終えた。

中井は冒頭で3回転アクセルをしっかり決めると、スピードに乗り、伸びのあるスケーティングを披露。3回転ルッツの着氷で手をついてしまったが、ジャンプを次々と着氷。合計で坂本花織を上回り、表彰台が確定。初出場ながら日本勢トップの銀メダルを獲得し、来年のミラノ五輪代表入りへ、一歩近づいた。

【女子シングル結果（合計点）】

1）アリサ・リウ 222.49点（SP75.79点、FS146.70点）

2）中井亜美 220.89点（SP73.91点、FS146.98点）

3）坂本花織 218.80点（SP69.40点、FS149.40点）

4）アンバー・グレン 211.50点（SP66.85点、FS144.65点）

5）千葉百音 210.22点（SP77.27点、FS132.95点）

6）渡辺倫果 207.14点（SP70.68点、FS136.46点）