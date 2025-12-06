「寒い日」「雨の日」→【ワークマン】が頼れる！ 1人1足ゲット推奨♡「即戦力ブーツ」

寒い日や雨の日も、ストレスフリーにお出かけしたいなら【ワークマン】のブーツが頼りになるかも。防水機能付き & 内側フリースライニング仕様のブーツと、靴の甲部分に撥水機能付き & 内側起毛素材のムートン風ブーツをご紹介。冬のお出かけの即戦力になりそうなブーツは、1人1足ゲットすることを推奨します。

雨の日の相棒にしたい！ シャレ見え防水ブーツ

【ワークマン】「レディースサイドファスナー防水ブーツ」\3,500（税込）

外出するのが億劫……。雨の日のお出かけは、公式サイトで「地面に触れる箇所から4cmまでは防水機能付き」と紹介されている、こちらの商品が頼りになりそう。程よくボリュームのあるソールやブロック配色がおしゃれ見えもサポート。雨の日だけじゃなく、天気がいい日にも履きたくなりそうです。

あったか楽ちん！ どんなボトムスにもマッチしそう

公式サイトによると「内側はふわふわと起毛したフリースライニング仕様で、足元をあたたかく包み込む」とのこと。年齢とともに冷えを感じる……。そんなミドル世代の強い味方になりそう。サイドファスナー付きで脱ぎ履き楽ちんそう。バランスを取りやすいショート丈で、スカートにもパンツにも合わせやすそうです。

防寒しながらおしゃれを楽しめるムートン風ブーツ

【ワークマン】「レディースムートン風ブーツノベル」\2,500（税込）

ボリュームのあるソールが今っぽ可愛くて、トレンド感のあるコーデを楽しめるムートン風ブーツ。公式サイトで、「内側はふわふわと起毛しており、あたたかく防寒対策にも便利」と紹介されているように、寒い日のお出かけの即戦力になりそう。ブラック、グレーというベーシックカラーに加え、キャメルやラベンダーも揃う4色展開。

デイリーにもレジャーシーンにも活躍しそう！

シンプルなデザインで、服装を選ばず合わせやすいのも魅力。チェック柄が目を引く個性派ブルゾンにもしっくりなじみ、冬映えコーデを楽しめそうです。公式サイトによると「靴の甲部分は撥水性があり、雨や雪の降る日にも対応」しているとのこと。デイリーコーデだけじゃなく、冬のレジャーシーンにも重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i