「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）

昨年２位で、ＳＰ首位の千葉百音（２０）＝木下グループ＝はジャンプでのミスが響き、まさかの５位に終わった。

冒頭の３回転フリップ−３回転トーループを成功させたが、続く３回転ループが２回転となり、さらに転倒。続く３回転サルコーでも転倒と、厳しい展開となった。ダブルアクセルは決め、後半へ。３回転ルッツ−ダブルアクセルのシークエンスを成功させて立て直すと、３回転ルッツからの３連続ジャンプも成功。最後の３回転フリップも決めきった。

演技後は視線を落とし、悔しそうな表情を浮かべた。演技後は「体の状態は悪くないのに自分の感覚の問題。今季一番の屈辱を感じている。自分を裏切ったことが残念。すごく悲しい」と終始険しい表情で振り返った。まさかの形で日本人上位２人に入れず。初の五輪代表入りへは全日本選手権が大一番となった。「全日本でこんなミスは二度と許されない。それを今の自分がどれだけ理解できているかっていうのが、今の自分にとって大事なところ。反省して、自覚して、そこからまた死に物狂いで練習したい」と、必死に前を向いた。