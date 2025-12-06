◇フィギュアスケートGPファイナル最終日（2025年12月6日 名古屋市・IGアリーナ）

フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル最終日が名古屋市内で行われ、6選手で競う女子フリーに坂本花織（シスメックス）、渡辺倫果（三和建装・法大）、17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）、千葉百音（木下グループ）の日本人4選手が登場し、し烈な女王争いを演じた。

SP首位だった千葉はフリーを終えて5位に転落。中井が2位、坂本が3位で表彰台に立った。渡辺は6位。1位はアリサ・リュウ（米国）となった。

千葉は「気持ちの整理がついていないけど、今まで感じたことがないくらい、足に力が入らなかった」と話した。SP首位で重圧を感じていたかもしれない。「練習したことが出せず、今年一番の屈辱を感じている」と力なく話した。

ラスト6番滑走の千葉は、ノーミスのSPは自己ベストを大幅に更新する77.27点をマークしたが、この日は序盤にジャンプの失敗が続き、点数を伸ばせなかった。演技が終わると複雑な表情で笑顔はなし。合計210.22点で5位に沈んだ。