「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）

女子フリーが行われ、２２年北京五輪銅メダリストで、ＳＰ５位からの巻き返しを狙った坂本花織（２５）＝シスメックス＝はフリー１４９・４０点、合計２１８・８０点をマークし、逆転で３位となり、銅メダルを獲得。銀メダルを獲得した１７歳の中井亜美とともに日本勢上位２人に入り、３大会連続五輪代表入りへ前進した。

３位になったことが判明した瞬間、しゃがみ込んで号泣した。「諦めちゃダメだと。このファイナルで枯れるくらい泣いた。もう体内の水分３０％になりそう」。

フリー「愛の賛歌」にのって、冒頭のダブルアクセルを軽やかに決めると、続く３回転フリップも成功。ＳＰで失敗した３回転ルッツからの連続ジャンプも成功させて、勢いに乗った。後半の３回転サルコー、３回転フリップ−３回転トーループも決めたが、ダブルアクセルからの３連続ジャンプで、最初が１回転半に。それでも最後の３回転ループはキッチリ成功させた。

今季限りで現役引退を表明している中で、最後のＧＰファイナル。演技後は少し悔しそうな表情を浮かべた後、笑顔で歓声に応えた。涙のＳＰからしっかりと巻き返して、大会を終えた。

ＳＰ首位だった千葉百音がフリーでまさかの失速。ベテランの安定感をみせた坂本に、銅メダルがもたらされた。３大会連続の五輪代表入りへ大きく前進した。