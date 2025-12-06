特産品が楽しめると思う「和歌山県の道の駅」ランキング！ 2位「ふるさとセンター大塔」を抑えた1位は？【2025年調査】
冬の気配がぐっと濃くなる12月初頭は、季節の味覚を求めて各地の名産品に注目が集まる時期です。道の駅には、その土地で育った食材やこだわりの加工品が並び、旅の目的になるほどの魅力が詰まっています。寒さの中でも立ち寄りたくなる、旬の特産品に出会えるスポットを紹介します。
All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、特産品が楽しめると思う「和歌山県の道の駅」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「お土産でかなり興味深い珍味が色々と置かれていそう」（40代男性／神奈川県）、「名称から様々な食料品が楽しめそうだったからです」（50代女性／山口県）、「昔ながらの美味しい特産品があるから」（20代女性／栃木県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「和歌山の特産である梅を中心に、加工品や地元農産物が揃っており、観光と合わせて特産品を楽しめる点が魅力です」（30代女性／東京都）、「みなべ町の有名な梅や梅干し、関連商品が豊富に取り揃えられていることが確実だからです」（30代男性／東京都）、「梅や梅加工品が豊富で、和歌山ならではの特産品を楽しめる。観光ついでに立ち寄れて、食べ比べや買い物が楽しめそう」（30代女性／秋田県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、特産品が楽しめると思う「和歌山県の道の駅」を紹介します！
2位：ふるさとセンター大塔（田辺市）／25票2位は「ふるさとセンター大塔（田辺市）」でした。紀伊山地の豊かな自然に囲まれたこの道の駅では、山の恵みを活かした特産品や加工品が多数販売されています。地元食材を使った食堂や、周辺の自然と触れ合える体験施設も魅力で、観光とグルメが同時に楽しめるスポットです。
回答者からは「お土産でかなり興味深い珍味が色々と置かれていそう」（40代男性／神奈川県）、「名称から様々な食料品が楽しめそうだったからです」（50代女性／山口県）、「昔ながらの美味しい特産品があるから」（20代女性／栃木県）などのコメントがありました。
1位：みなべうめ振興館（みなべ町）／41票1位に輝いたのは「みなべうめ振興館（みなべ町）」でした。日本一の梅の産地として知られるみなべ町の魅力を発信する道の駅で、梅干しや梅加工品をはじめとした特産品が豊富に揃います。梅に関する展示施設も併設されており、学びと味わいが融合した人気スポットです。
回答者のコメントを見ると「和歌山の特産である梅を中心に、加工品や地元農産物が揃っており、観光と合わせて特産品を楽しめる点が魅力です」（30代女性／東京都）、「みなべ町の有名な梅や梅干し、関連商品が豊富に取り揃えられていることが確実だからです」（30代男性／東京都）、「梅や梅加工品が豊富で、和歌山ならではの特産品を楽しめる。観光ついでに立ち寄れて、食べ比べや買い物が楽しめそう」（30代女性／秋田県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)