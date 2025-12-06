◇フィギュアスケートGPファイナル最終日（2025年12月6日 名古屋市・IGアリーナ）

フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル最終日が名古屋市内で行われ、6選手で競う女子フリーに坂本花織（シスメックス）、渡辺倫果（三和建装・法大）、17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）、千葉百音（木下グループ）の日本人4選手が登場し、し烈な女王争いを演じた。

フリーを終え、SP首位だった千葉が5位に転落。中井が2位、坂本が3位で表彰台に立った。渡辺は6位。1位はアリサ・リュウ（米国）となった。

五輪の前哨戦とも言える今大会。来年2月のミラノ・コルティナ五輪の代表争いへは、今大会の結果が大きく左右するだけに重要な一戦だ。日本勢で上位2枠に入れば、し烈を極める代表選考で大きな前進となる。

規定により、各3枠の男子と女子は全日本選手権の優勝者が自動的に代表入りする。では、他の2人はどう選ぶか。

2人目は全日本2、3位やGPファイナルの日本勢上位2人、全日本終了時点で国際スケート連盟（ISU）公認のシーズン最高得点の上位3人から選ぶ。3人目は全日本終了時の世界ランキングや日本スケート連盟独自の国際大会ポイント上位3人などを選考対象に加える。

今季のGPシリーズで、千葉は第3戦、第6戦と日本人では唯一の連勝。坂本は第4戦、中井も第1戦で優勝している。また今季ベストは、今大会以前のものでは坂本の227.18点。次いで中井の227.08点だ。

今回のGPファイナルで、日本人最上位となった中井は代表入りに大きく前進。坂本も優位に立ったが、全日本で誰が表彰台に乗るかでも大きく変わる可能性もある。