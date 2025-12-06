レミオロメン、約14年ぶり活動再開を電撃発表 26年3月9日から全国ツアーも開催
【モデルプレス＝2025/12/06】2012年から活動休止していたロックバンド・レミオロメンが12月6日、グループの公式サイトを更新。約14年ぶりに活動再開することを電撃発表した。
【写真】事務所独立を発表したレミオロメンのメンバー
レミオロメンは結成日であるこの日、活動再開を伝えるべくスタジオライブ映像をYouTubeで公開。続けて、これまでリリースされた全シングルなどを収録した「SINGLES BEST+」を2026年3月4日に発売すること、オフィシャルファンクラブを2026年3月に開設することなどを発表した。
さらに、15年ぶりの全国ツアー「Reunion Tour 2026」（全21公演）の開催も決定。2026年3月9日に東京・NHKホールから始まり、メンバーの地元山梨・YCC県民文化ホールでファイナルを迎える。
また、公式サイトには活動再開に向けてのメンバーからのコメントも掲載されている。（modelpress編集部）
