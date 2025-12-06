◇フィギュアスケート グランプリファイナル(6日、名古屋・IGアリーナ)

フィギュアスケートのグランプリファイナルは6日に女子フリーが行われ、日本の中井亜美選手と坂本花織選手が表彰台に立ちました。

今シーズン限りでの現役引退を発表している坂本花織選手は、ショートプログラムで回転不足が絡みまさかの5位発進。涙で演技を終えていました。フリーでも回転が足りず、ダブルアクセルがシングルとなる場面もありましたが、持ち味のあふれるダイナミックな演技を披露。坂本選手らしい笑顔で、最後のGPファイナルでの演技を終えました。

そんな坂本選手を上回ったのは、初めてのGPファイナル出場となった17歳・中井亜美選手。ショートに続きフリーでもジャンプにミスが生まれましたが、伸びやかな演技で高得点をマークし、銀メダルを獲得しました。

ショートプログラムで自己ベストの77.27点をマークし首位発進とした千葉百音選手でしたが、フリーでは緊張からか序盤のジャンプにミスが重なります。後半はノーミスで演技を終えるも5位となり、失意の表情を見せました。

▽結果

1位 アリサ・リウ(アメリカ)

222.49 SP：75.79/FS：146.70

2位 中井亜美(日本)

220.89 SP：73.91/FS：146.98

3位 坂本花織(日本)

218.80 SP：69.40/FS：149.40

ーーー

5位 千葉百音(日本)

210.22 SP：77.27/FS：132.95

6位 渡辺倫果(日本)207.14 SP：70.68/FS：136.46