◇フィギュアスケートGPファイナル第2日（2025年12月5日 名古屋市・IGアリーナ）

フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル最終日が名古屋市内で行われ、6選手で競う女子フリーに日本人4選手が登場し、し烈な女王争いを演じた。

注目の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が、日本人最上位の2位で銀メダルに輝いた。

【中井亜美はこんな選手】

☆生まれとサイズ 2008年（平20）4月27日生まれ、新潟市出身の17歳。1メートル50。愛称は「アミーゴ」。

☆きっかけ 浅田真央さんが銀メダルを獲った10年バンクーバー五輪の映像を見たことがきっかけで5歳でスケートを始める。新体操も習っていたが、新潟市内にMGC三菱ガス化学アイスアリーナが開業し、スケートに専念。

☆引っ越し 中学入学のタイミングの21年4月に千葉県に引っ越し、南行徳中に入学。船橋市のトップ養成「MFアカデミー」に拠点を移す。中庭健介コーチ（44）から指導を受けて成長。現在は通信制の千葉・勇志国際高2年。

☆実績 17年全日本ノービス選手権Bクラスで優勝。ジュニアの推薦枠で出場した22年全日本選手権ではフリーでトリプルアクセルを2本決めて4位。23年世界ジュニア選手権銅メダル。昨季ジュニアGPファイナル3位。

☆同門ライバル MFアカデミー内に「姉さん」と呼ぶ先輩・渡辺倫果（三和建装・法大）がいる。同じトリプルアクセルの使い手でGP初出場Vの渡辺から「ちゃんと胸を張りなさい」と助言を受けた。