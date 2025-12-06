ＴＢＳ「いくらかわかる金？」が６日放送され、水球女子日本代表チームが満腹企画に挑戦。藤本美貴らスタジオの出演者からもＳＮＳ上でも「かわいい〜！」の声が上がった。

この日は話題の居酒屋チェーンで『満腹になるまで飲み食いしたらいくら？』という企画で土佐料理を堪能。日本代表から稲場朱里（２７）＆稲場晴香（２３）姉妹、蜷川百音（２３）と野田茉波（２５）の４人が参戦した。

明るい４人は見事な食べっぷり。稲葉姉妹の妹、晴香は「ん〜♥」「うんま♥」と笑顔でパクパク。ナレーションでは「稲葉晴香はおいしければおいしいほど、目を見開くタイプ」と紹介され、藤本は「かわいい〜」「す〜ご〜い気持ちいい」「可愛い！」「高校生男子みたい」と可愛いを連発していた。

ネット上でも「可愛すぎるなぁ」「なんて可愛いの〜〜」「すべてがカッコ良すぎて、やはりアスリートってカッコ良いね！」「めっっっっちゃ食べっぷり気持ちいいｗｗｗ 食べ方も綺麗」「水球女子日本代表かわいい」「可愛くてたまんなかった」などの声があがる反響となっている。