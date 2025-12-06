プロ野球を引退、または今季限りでの引退を決断した選手のセレモニーを兼ねた特別試合「THE LAST GAME 2025」が6日、北九州市民球場であり、23選手が参加した。元ソフトバンク勢では昨年限りで引退した真砂勇介と二保旭、古川侑利、渡邊佑樹の4選手が出場した。

真砂は2013〜22年にソフトバンクで通算180試合に出場し、23年から2年間は社会人野球の日立製作所でプレー。23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で中国代表として出場した。「もう一回、ファンの前で試合ができる機会」と参加し、2打数無安打1四球。第1打席に予告ホームランのパフォーマンスをして盛り上げたが空振り三振に終わった。それでも「面白かった」と笑顔を見せた。

09〜21年にソフトバンクに所属し、阪神やロッテでもプレーした二保は6回にマウンドに上がり、1回13球を投げて2安打無失点。現役より体重が17キロほど落ちたそうで、最速は93キロ。「肩の状態を考えながら、何とか試合になるようにと投げていた。楽しかった」と笑った。

楽天やソフトバンクなどNPB4球団を渡り歩いたMAX154キロ右腕の古川は、「7番・二塁」でスタメン出場。4回に登板して1イニング25球を投げ、3ランを含む2安打3四球で4失点。最速は137キロだった。その後は一塁の守備につき「フル出場したので、気持ち良かった」と汗を拭った。

楽天とソフトバンクで計7年のプロ生活を送った左腕の渡邊はマウンドには立たず、「7番・左翼」でフル出場。最終回の7回には打球を前進し1回転して捕球するファインプレーを披露した。「守るのは高校生以来。スタートが遅れたので」とちゃめっ気たっぷりに振り返った。

（浜口妙華）

束を手に笑顔を見せる選手たち（撮影・星野楽）

ラストゲームに参加した23選手

氏 名 位 置 元所属

二保 旭 投 手 ソフトバンク、阪神、ロッテ

川原 陸 投 手 阪神

若松 駿太 投 手 中日

三好 大倫 外野手 中日

郄橋 大樹 外野手 広島

高木 渉 外野手 西武

岡田 雅利 捕 手 西武

野田 昇吾 投 手 西武

永江 恭平 内野手 西武

片山 雄哉 捕 手 阪神

古川 侑利 投 手 楽天、巨人、日本ハム、ソフトバンク

渡邊 佑樹 投 手 楽天、ソフトバンク

新家 颯 投 手 広島

三ツ俣大樹 内野手 オリックス、中日、ヤクルト

森本 龍弥 内野手 日本ハム

真砂 勇介 外野手 ソフトバンク

小沼 健太 投 手 ロッテ、巨人

藤井 黎來 投 手 広島

村川 凪 外野手 DeNA

高野 圭佑 投 手 ロッテ、阪神

古本 武尊 外野手 中日

福森 耀真 投 手 楽天

大下 誠一郎 内野手 オリックス、ロッテ