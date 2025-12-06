「ダウンタウン」の松本人志（62）が6日、11月1日にスタートした独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で2回目となる生配信を行った。

注目の復帰2回目の生配信。オープニングで登場したのは、松本ではなく、まさかのJP。松本のモノマネで初回の松本の様子を再現した。まさかの演出と完成度の高さに観客は大盛り上がり。さらに2年間のJP自身の境遇もトークに織り込みながら「これから再ブレイクを狙うJPをよろしくお願いしま〜す」と自虐ネタを披露すると、最後に「まっちゃん、おかえりー！」と叫んで出番を終えた。

この映像は、実は事前に撮影されたVTRだった。約10分間のVTR後に満を持して松本が登場。前回同様、大きな歓声に包まれる中「あいつ腹立つなーっ！」とニヤリ。リアルなモノマネに「結構むかついています」と言いつつ、「また（モノマネが）ブラッシュアップされている」とうれしそうに笑った。

1年10カ月ぶりメディア出演となった初回では「松本、動きました」「日本のお笑いがしんどいと聞きまして、私、復活することにしました。よろしくお願いします」と感極まった表情で力強く宣言。映像を交えながらオリジナルコンテンツの内容や見どころを解説し、今後も月に1回、松本による生配信が実施されることやアーカイブ映像が次々と公開されること、そして一般の視聴者が参加する企画も紹介した。