アーティストの三山凌輝さん（26）が6日、自身の立ち上げた事業に関する記者発表会に登場。開業する飲食店のシェフに、実の父親を起用した理由などを明かしました。

三山さんは8月に俳優の趣里さん（当時34歳）と結婚。趣里さんは9月に第1子の出産を報告していました。

イベントでは、三山さんは左手の薬指に指輪をはめて登場し「よろしくお願いします。三山凌輝です」と挨拶。多くの報道陣からカメラを向けられると「久々のフラッシュだ」とリアクションし、会場の笑いを誘いました。

三山さんは、あんかけパスタの専門店を開業することを発表。立ち上げた理由について「僕の地元は名古屋で、幼少の頃からたくさん食べていたマスターの味がありまして、僕は世界一おいしいあんかけパスタだなと」と、愛着のあるメニューだと説明。

さらに「そのあんかけパスタがなくなってしまいました。僕の人生はそのあんかけパスタで一つ形成されていたと言っても過言ではないくらいだったので、その味を何とかもっとみんなに食べてもらいたい。この味を“絶やしてはいけない文化だ”と思ったんですよね」と熱い思いを語りました。

オープンする店舗のシェフは、三山さんの父親が担当。なじみの店のレシピを受け継いだといいます。

三山さんは「元々僕がおやじと一緒に住んだことがなくて。ただ仲はすごく良かったです。だけど、この大人になったタイミングで、より物理的に関係値が近くなる。そしておやじに僕の会社に入ってもらって、そして幸せというものを循環して、家族経営みたいな形を取る」と話し、「距離も近くなって楽しく一緒に働ける。近い人から、とにかく幸せになってほしい人から幸せにしていきたいなっていう思いなんです」と心境を明かしました。

行われたのは『Life Community′′GOMASU′′発足・親父のあんかけパスタ 出店記念記者発表会』。三山さんは飲食店の開業のほか、“ファンとアーティストによる新たな共同体”について紹介しました。