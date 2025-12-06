「20th Century（トニセン）」が、6日放送のBS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ」（金曜後10・30）にゲスト出演し、「V6」時代の衣装を巡るトラブルを明かした。

ちょうど全国ツアー中で、衣装を輸送用の車で運んでいた時にトラブルが起きたという。

長野博（53）は「僕らの6人の全国のツアー中、トランポ（トランスポーター）で、僕らの衣装を乗せてた車が、燃えてしまったと。衣装が燃えてしまったんですよ」と告白。さらに井ノ原快彦（49）が「暑すぎて自然発火した」と、意外な原因を説明すると、客席からどよめきまじりの悲鳴が上がった。

衣装は完全に燃え切ってしまったわけではなかったという。長野は「燃え残った、まだ大丈夫だったのもあるんで着ると、燻製のにおいがするんですよ。いぶされて」と回顧した。

急場をしのぐために考えたのは、後輩グループの衣装を借りることだったという。長野が「さすがに衣装が足りなかったんで、KAT−TUNの衣装を借りようと…」と話すと、井ノ原も「みんなで着たんですけど、何せグループのキャラが全然違うもんですから、こんなの着たことねえよみたいな」と笑って告白。KAT−TUNはギラギラ、ワイルドなテイストのグループカラーで知られており、井ノ原は「ジャラジャラ…。重いんです」と振り返っていた。