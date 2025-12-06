フィギュアスケート男子で２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が狎こΠ讚瓩箸竜離感を自己分析した。

ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたグランプリ（ＧＰ）ファイナル（６日、愛知・ＩＧアリーナ）のフリーでは細かいミスが出たが、１９３・６４点をマーク。合計点３０２・４１で２位に入った。演技後には「めっちゃ悔しいけど、純粋な悔しさというか、次にすぐに前に向けるような改善点だったりとかが見つかった。結果も点数も内容もすごく悔しいけど、この大会で得られたものもすごく大きい」と振り返った。

今大会は４回転の神と称されるイリア・マリニン（米国）がフリーで自身の歴代最高を更新する２３８・２４点、合計３３２・２９点で３連覇を達成。異次元のパフォーマンスには「ものすごい演技をしていて（佐藤）駿くん（エムサービス・明大）もいい演技を続けているので、刺激をもらいまくり」と吐露した。

ただ、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪までは約２か月。ひたすら走り続けるしかない。

「自分の壁自体がすごく高いもので、世界一の距離感はもうものすごく遠い。遠いというか、すごく難しいものだなと思った。練習がしっかりできたとかじゃなくて、いかに自分を信じていけるかが大事。五輪はアウェーな状態で周りに巻き込まれない、乱されないことがすごく大事になってくる。そういうマインドセットだったりとか、自分のルーティーンをしっかりと信じて、これからも頑張りたい」

北京五輪を上回る金メダルへ、愚直に世界王者の背中を追いかけていく。