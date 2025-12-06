「即決だった」「買って良かった！」【ユニクロ】マニアお気に入り♡「コーデュロイジャケット」

秋冬らしい季節感をプラスできるコーデュロイ素材。今回ピックアップするのは、おしゃれなユニクロマニアも愛用する【ユニクロ】の「コーデュロイジャケット」。カジュアルなのに大人っぽくまとまる絶妙なシルエットで、大人女性の着こなしにマッチしそうです。

こなれ感たっぷりなコーデュロイジャケット

【ユニクロ】「コーデュロイジャケット」\4,990（税込・セール価格）

@naaarmiii__さんが「形もサイズ感も良くて、内ポケットもあるので即決」したというコーデュロイジャケット。メンズアイテムならではのゆったりとしたシルエットなので、こなれ感ある雰囲気を楽しんでみて。インナーにスウェットシャツや厚手ニットを重ねてももたつきにくそうです。ブルー・ブラウン・ダークグレーの全3色展開。

大人に似合う絶妙カラーでコーデを格上げ

コーデュロイジャケットのブラウンを着用したコーデ。きれいめな雰囲気のコーデにゆるっと羽織ることで、程よくラフな抜け感をプラスしています。@shocogram__さんは「今季買って良かった」「トレンドのブラウンコーデとも相性抜群」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@naaarmiii__様、

@shocogram__様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M